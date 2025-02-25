В России собрались ремонтировать заводы из-за отсутствия спроса

«Ъ»: Металлурги начали ремонт заводов из-за отсутствия спроса на сталь в России

Российские металлургические компании начали активно ремонтировать предприятия на фоне падающего спроса на сталь внутри страны, что приведет к снижению выпуска по итогам года. Об этом со ссылкой на объявления участников рынка и экспертов пишет «Коммерсантъ».

В понедельник, 24 февраля, «Северсталь» сообщила о планах на второй крупный ремонт — модернизацию утилизационной бескомпрессорной турбины на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК), главном производственном активе. До этого стало известно о капитальном ремонте печи, за которой расположена эта турбина.

Общие плановые инвестиции в развитие предприятия на текущий год достигают 100 миллиардов рублей, хотя масштабы проектов могут пересмотреть из-за высоких ставок по кредитам.

Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов ожидает, что другие компании перенесут ремонтные работы на ближайшие месяцы для сокращения объема выплавки стали. В то же время он заметил, что слишком сильно снизить выпуск у них не получится, поэтому на внутреннем рынке может возникнуть профицит.

«Норникель» в 2024 году потратил на инвестиции 2,4 миллиарда долларов, из которых 60 процентов пришлись на поддержание основных фондов и модернизацию. В этом году он израсходует на эти цели 2,2 миллиарда.

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) отремонтировал в 2024 году три доменные печи и кислородный конвертер, чем и объяснил снижение производства.

В общей сложности за минувший год выплавка стали в России упала на семь процентов, до чуть более 70 миллионов тонн. Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров ожидает нового падения по итогам года на пять процентов, а аналитики БКС говорят, что внутренний спрос может сократиться на два-три процента.

В конце января замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Андрей Савельев признал, что «сытые времена» для металлургов прошли. По его словам, правительство наблюдает за ситуацией и ищет способы поддержать хотя бы те компании, которые работают в убыток. До этого замглавы ведомства Михаил Юрин рассказал, что ведомство разрабатывает план поддержки металлургической отрасли.

А в ноябре глава управления финансовых ресурсов ММК Мария Овечкина указала, что у компании заканчиваются резервы и в негативном варианте их не останется уже через полгода.