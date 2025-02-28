Нидерландский футболист рассказал о пивших водку перед игрой одноклубниках по команде РПЛ

Ройстон Дренте: В «Алании» игроки выпивали по рюмке водки перед матчами

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Ройстон Дренте рассказал о периоде выступления в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Алания». Его слова приводит AS.

Игрок рассказал, что его одноклубники выпивали по рюмке водки перед матчами. «Но я, например, предпочитал выпить рюмку виски. Там это было нормальным явлением», — отметил Дренте.

Голландец играл за «Аланию» с февраля по июнь 2013 года. Владикавказский клуб по итогам сезона занял 16-е место и вылетел из РПЛ.

Дренте также известен по выступлениями за мадридский «Реал», английские «Эвертон», «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей». На его счету один матч в составе национальной сборной Нидерландов.