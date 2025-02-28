Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:56, 28 февраля 2025Силовые структуры

Обозвавшая строителей «русней» москвичка получила два года колонии

Суд дал 2 года колонии москвичке Джоган, кричавшей о ненависти к русским
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Кузьминский суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы 37-летнюю жительницу столицы Яну Джоган, обозвавшую строителей «русней» и угрожавшую им пистолетом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщина признана виновной в хулиганстве. На суде она заявляла, что устроила скандал на фоне сильного нервного срыва из-за личных проблем. До инцидента Джоган выпивала с подругой в квартире.

Москвичка признала вину и извинилась перед потерпевшим.

В ноябре 2024 года женщина кричала на рабочих, трудившихся на лестничной площадке. Один из них снял скандалистку на видео. В результате ее оштрафовали на две тысячи рублей, а затем против нее возбудили уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ и арестовали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это крах изоляции». Прямые перелеты и назначение посла. О чем договорились Россия и США в Стамбуле?

      Дорогу из России в Грузию снова закрыли

      Рассказывающая о расправе над бывшим мэром Самары женщина попала на видео

      Внучка рассказала о помогавшем ей расправиться с экс-мэром российского города сообщнике

      В российском городе нетрезвые мужчины сдули танк

      В США назвали Су-35 преимуществом России

      Латвия передала Украине несколько десятков авто для своей обороны

      Центробанк повысил официальный курс доллара

      Россияне старше 50 лет раскрыли предпочтения в путешествиях

      Бывшего зампреда правительства российского региона арестовали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше