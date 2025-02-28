Обозвавшая строителей «русней» москвичка получила два года колонии

Суд дал 2 года колонии москвичке Джоган, кричавшей о ненависти к русским

Кузьминский суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы 37-летнюю жительницу столицы Яну Джоган, обозвавшую строителей «русней» и угрожавшую им пистолетом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщина признана виновной в хулиганстве. На суде она заявляла, что устроила скандал на фоне сильного нервного срыва из-за личных проблем. До инцидента Джоган выпивала с подругой в квартире.

Москвичка признала вину и извинилась перед потерпевшим.

В ноябре 2024 года женщина кричала на рабочих, трудившихся на лестничной площадке. Один из них снял скандалистку на видео. В результате ее оштрафовали на две тысячи рублей, а затем против нее возбудили уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ и арестовали.