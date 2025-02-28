Обвиненному в получении взятки экс-мэру Избербаша продлили арест

В Дагестане суд продлил арест экс-мэру Избербаша Исакову по делу о взятке

В Дагестане суд продлил арест бывшему мэру Избербаша Магомеду Исакову по делу о взятке в 3,9 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Исаков пробудет под стражей до 30 марта, ему вменяется статья о получении взятки. По данным следствия, в 2019 году он получил незаконное вознаграждение от застройщика, который таким способом пытался избежать отзыва разрешения на строительство дома в Избербаше. Сообщалось, что часть взятки получил машиной стоимостью 2,4 миллиона рублей, а остальные 1,5 миллиона — деньгами.

О задержании Исакова стало известно 1 октября 2024 года. В городской администрации и дома у него прошли обыски. На следующий день суд выдал санкцию на арест фигуранта.