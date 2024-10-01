Раскрыты подробности о взятке задержанного мэра российского города

Мэр Избербаша Исаков получил часть взятки иномаркой за 2,4 млн рублей

Мэр города Избербаша в Дагестане Магомед Исаков часть взятки получил иномаркой стоимостью 2,4 миллиона рублей. Подробности «Ленте.ру» раскрыли в управлении МВД по СКФО.

Остальные 1,5 миллиона рублей Исаков взял деньгами. По версии следствия, задержанный получил взятку от местного застройщика в 2019 году. Взамен он пообещал не создавать препятствия для строительства многоквартирного дома на земельном участке в черте города.

О задержании мэра стало известно ранее. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

