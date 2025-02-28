Россиянам назвали способы бросить курить при чрезмерном стрессе

Психолог Фомряков: При отказе от курения важно высыпаться и заниматься спортом

Отказ от курения особенно трудно дается людям, находящимся в стрессовой ситуации, так как сигареты помогают снять нервное напряжение, рассказал клинический психолог платформы «Твой Док» Кирилл Фомряков. В комментарии «Ленте.ру» он назвал россиянам способы бросить курить при чрезмерной эмоциональной нагрузке.

Людям, решившим бросить курить, Формяков посоветовал снижать уровень стресса. Для этого, по его словам, надо полноценно высыпаться, меньше читать плохих новостей, больше гулять и регулярно заниматься спортом. Справиться с тягой к сигаретам также поможет переключение на другие занятия, например, на зарядку или выполнение срочного важного дела. Важную роль в этом процессе играют и полноценный сон и рациональное питание, добавил врач.

Голод, злость, одиночество и усталость также могут вызывать желание взяться за сигарету. Для отслеживания своего состояния можно использовать технику HALT, это акроним из четырех английских слов: Hungry, Angry, Lonely, Tired (голодный, злой, одинокий, усталый). При появлении одного из этих триггеров, следует переждать некоторое время, глубоко подышать. После этого следует оценить свое состояние: если голод не прошел — поесть, чувствуется усталость — отдохнуть, но не курить Кирилл Фомряков клинический психолог

Еще один совет психолога — использовать никотиновые жвачки и пластыри для облегчения физических симптомов в первые три недели после отказа от курения. Можно составить список ценностей, в котором указать, ради чего стоит бросить курить (хорошее самочувствие, экономия денег, снижение риска опасных болезней).

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Кроме того, по мнению Формякова, важно рассказать близким и друзьям о своем желании бросить курить, чтобы заручиться их поддержкой. Если же самостоятельно справиться с зависимостью не получается, следует обратиться к психологу, подытожил собеседник «Ленты.ру».

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