СК попросил заключить под стражу фигурантов дела о теракте в Самаре

В Самаре СК попросил заключить под стражу фигурантов дела о теракте

В Самаре Следственный комитет (СК) России попросил заключить под стражу двух фигурантов дела о теракте около здания правительства области. Об этом сообщает РИА Новости.

Ходатайство следствия поступило в Самарский районный суд.

27 февраля сообщалось, что неизвестный бросил гранату в здание регионального правительства. По горячим следам были задержаны двое мужчин — отец и сын. Их заподозрили в причастности к взрыву.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 205 («Теракт») и 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.

Ранее ФСБ рассказала о предотвращении теракта в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.