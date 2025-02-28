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09:57, 28 февраля 2025Силовые структуры

СК попросил заключить под стражу фигурантов дела о теракте в Самаре

В Самаре СК попросил заключить под стражу фигурантов дела о теракте
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Самаре Следственный комитет (СК) России попросил заключить под стражу двух фигурантов дела о теракте около здания правительства области. Об этом сообщает РИА Новости.

Ходатайство следствия поступило в Самарский районный суд.

27 февраля сообщалось, что неизвестный бросил гранату в здание регионального правительства. По горячим следам были задержаны двое мужчин — отец и сын. Их заподозрили в причастности к взрыву.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 205 («Теракт») и 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.

Ранее ФСБ рассказала о предотвращении теракта в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

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