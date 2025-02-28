Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:05, 28 февраля 2025Бывший СССР

Сотрудники ТЦК украли две канистры с топливом у рабочих

Сотрудники ТЦК украли две канистры с топливом у рабочих в Днепре
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

В Днепре сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) украли две канистры с топливом у рабочих. Об этом сообщает Telegram-канал «Где повестки Днепр?».

«Ул. Бориса Кротова. Сотрудники ТЦК украли две канистры с топливом у рабочих которые расчищали участок. Мародеры», — написали авторы канала.

Ранее на Украине военный приклеил к себе табличку с призывом не путать его с военкомом. «Я не ТЦК, не бойтесь и не отворачивайтесь, потому что я дал присягу вам, народу Украины, и мне грустно, что вы смотрите на меня как на врага нации», — написал он.

До этого стало известно, что сотрудники ТЦК получали 150 тысяч долларов в месяц за освобождение от службы в украинской армии. Фигурантам дела грозит до десяти лет лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Военблогер заявил о крайне тяжелом продвижении российских войск в Курской области

      В Минобороны России рассказали о групповых ударах по объектам Украины за неделю

      В Киеве предложили включить в сделку по недрам обязательство США по миротворцам

      Раскрыто отношение Трампа к смене риторики по Украине

      Минобороны подтвердило освобождение еще одного населенного пункта в Курской области

      Российские военные раскрыли подробности штурма села Погребки под Суджей

      В Подмосковье при задержании ранили полицейского

      Стало известно об отступлении ВСУ к Судже

      Россиянам назвали опасность мебели из ДСП

      Планировавший запреты алкоголя и абортов российский губернатор ограничил работу мигрантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше