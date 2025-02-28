Сотрудники ТЦК украли две канистры с топливом у рабочих в Днепре

В Днепре сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) украли две канистры с топливом у рабочих. Об этом сообщает Telegram-канал «Где повестки Днепр?».

«Ул. Бориса Кротова. Сотрудники ТЦК украли две канистры с топливом у рабочих которые расчищали участок. Мародеры», — написали авторы канала.

Ранее на Украине военный приклеил к себе табличку с призывом не путать его с военкомом. «Я не ТЦК, не бойтесь и не отворачивайтесь, потому что я дал присягу вам, народу Украины, и мне грустно, что вы смотрите на меня как на врага нации», — написал он.

До этого стало известно, что сотрудники ТЦК получали 150 тысяч долларов в месяц за освобождение от службы в украинской армии. Фигурантам дела грозит до десяти лет лишения свободы.