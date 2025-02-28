Акциям Tesla спрогнозировали мрачные времена

Bloomberg: Акции Tesla переживают сильнейшее падение, поводов для оптимизма нет

Падение акций автопроизводителя электромобилей Tesla заставляет инвесторов готовиться к новым потерям, потому что позитивных сигналов на горизонте нет. Об этом со ссылкой на мнение аналитиков пишет Bloomberg.

По сравнению с максимумом конца прошлого года компания подешевела на 40 процентов, причем разворот в последние дни ускорился. За неделю акции Tesla потеряли 17 процентов, а одной из причин такой динамики стало обрушение продаж в Европе почти в два раза.

На оценку ситуации в Tesla также повлияли плохие годовые отчеты, в том числе падение продаж, низкая прибыль за четвертый квартал и снижение прогноза по поставкам на 2025 год. На этом фоне капитализация компании впервые с ноября опустилась ниже триллиона долларов.

В отличие от большинства других компаний, сказано в материале, стоимость автопроизводителя во многом определялась не фундаментальными показателями, а энтузиазмом или разочарованием инвесторов. Поэтому от их настроений зависит гораздо больше, чем в случае других акций, а пока поводов для разворота тренда не найти.

Надежды владельцев акций на то, что близость основателя компании Илона Маска к президенту Дональду Трампу поможет ему получить какие-то преференции, пока не оправдываются. Кроме того, по их мнению, бизнесмен начал слишком много времени уделять политике и не обращает внимания на развитие компании.

Вместе с тем аналитики не исключают того, что падение, обусловленное объективными показателями, в том числе слабыми результатами на ключевых рынках, сменится на бурный рост после того или иного неожиданного события. Энтузиазм инвесторов позволил бы Tesla вернуть капитализацию, если только компании удастся чем-нибудь вдохновить их.