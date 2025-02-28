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11:31, 28 февраля 2025Россия

Украина пыталась ударить по Крыму

Минобороны России: Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Крыму. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Попытка атаки была предпринята около 10.30 по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над полуостровом один беспилотный летательный аппарат.

В ночь на пятницу, 28 февраля, ВСУ выпустили по России 22 беспилотника, которые уничтожили над пятью регионами, сообщило Минобороны. Восемь дронов уничтожили над территорией Орловской области, семь БПЛА — над территорией Курской области, четыре — над Брянской областью. Кроме того, сообщалось о падении и взрыве беспилотника в Смоленской области.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее допускал, что ВСУ могут ударить по Крымскому мосту на фоне идущих переговоров Москвы и Вашингтона. По его мнению, не стоить считать, что ВСУ оставили планы ударов по Крымскому мосту, так как их беспокоит объездная дорога через Мариуполь и Крым.

ЖЗЛ
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