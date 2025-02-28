Во Франции обратились к Трампу и Маску с предупреждением

Политик Филиппо предупредил Трампа и Маска о давлении ЕС после ареста Джорджеску

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X обратился с предупреждением к президенту США Дональду Трампу, вице-президенту Джей Ди Вэнсу и бизнесмену Илону Маску с предупреждением после ареста кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску.

«Под давлением Европейского Союза румынский кандидат в президенты был арестован полицией, чтобы помешать ему баллотироваться на выборах», — написал политик.

Он назвал ситуацию в Румынии «темной ночью евроглобалистской тирании» и призвал все страны ЕС выйти из блока.

Бывшего независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску задержали 26 февраля. Его подозревают в совершении «действий, направленных против конституционного строя, публичного подстрекательства, создания фашистской организации и ложных заявлений относительно источников финансирования избирательной кампании».

В первом туре президентских выборов в Румынии 24 ноября 2024 года Джорджеску одержал победу. Он выступал за союз с Россией и критиковал поставки западного оружия на Украину. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты и потребовал провести процедуру заново. Свое решение суд объяснил тем, что «во время предвыборной кампании имело место манипулирование голосами избирателей». Повторные выборы состоятся 4 мая, а второй тур запланирован на 18 мая.

