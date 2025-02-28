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19:15, 28 февраля 2025Забота о себе

Врач предупредил об опасных последствиях привычки есть быстро

Врач Лопатин: Привычка есть быстро может привести к изжоге и метеоризму
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Привычка есть слишком быстро может приводить к опасным последствиям для здоровья, предупредил терапевт, гастроэнтеролог Сергей Лопатин. О том, чем грозит такой образ питания, он рассказал изданию «Доктор Питер».

Первым негативным последствием привычки есть слишком быстро Лопатин назвал вздутие и тяжесть в животе. По его словам, если человек плохо пережевывает еду и старается как можно скорее ее проглотить, желудку приходится усиливать выработку соляной кислоты и ферментов, что замедляет пищеварение. В результате этого и появляется вздутие, тяжесть и дискомфорт.

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Кроме того, если человек ест слишком быстро, он заглатывает много воздуха, что впоследствии может вызывать отрыжку и метеоризм, добавил врач. В число негативных последствий такого образа питания Лопатин также включил изжогу и набор лишнего веса.

Ранее диетолог Майкл Мосли заявил, что привычка быстро есть и плохо пережевывать пищу ведет к перееданию. Он объяснил, что человек чувствует сытость не сразу после того, как еда попадает в желудок.

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