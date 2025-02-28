ВСУ усилили группировку у главного вентствола шахтоуправления «Покровское»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили группировку в районе главного вентиляционного ствола шахтоуправления «Покровское» к западу от Покровска (украинское название — Красноармейск). Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

По словам источника, к главному вентстволу шахтоуправления активно перебрасывается личный состав ВСУ из нескольких бригад. Он добавил, что перебрасывают не только мобилизованных, но и хорошо подготовленных солдат.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что российские войска взяли в клещи Красноармейск. Он добавил, что украинское командование уже покинуло город, заминировав его центральные улицы.

До этого военкор Александр Коц сообщил о концентрации беспилотников ВСУ у Красноармейска. По его словам, приказ о переброске подразделений управления беспилотными летательными аппаратами отдал командующий оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Хортица», генерал-майор ВСУ Михаил Драпатый.

