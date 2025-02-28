«Зенит» объявил об уходе бразильского защитника

«Зенит» объявил о досрочном прекращении контракта с бразильцем Родригао

«Зенит» объявил в Telegram-канале об уходе бразильского защитника Родригао.

Стороны достигли договоренности о досрочном прекращении контракта. «Футбольный клуб "Зенит" желает Родригао удачи в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведенное вместе, а также победы и трофеи, которые навсегда останутся частью нашей общей истории», — говорится в заявлении. Родригао также поблагодарил «Зенит» и болельщиков.

В текущем сезоне 29-летний бразилец провел за команду семь матчей во всех турнирах. В них он забил один мяч.

Родригао выступал за «Зенит» с лета 2022 года. В составе сине-бело-голубых защитник дважды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, а также один раз побеждал в Кубке России.