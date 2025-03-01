18-летняя Валиева снялась в фотосессии в корсете

18-летняя фигуристка Валиева снялась в фотосессии в корсете и шубе

Российская фигуристка Камила Валиева снялась в фотосессии в корсете. Фотографии опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) визажист Александра Никитина.

18-летняя спортсменка позировала в спальне в светлых тонах. На ней были надеты корсет, брюки и шуба белого цвета.

Ранее Валиеву заподозрили в романе с 31-летним хоккеистом ЦСКА Никитой Нестеровым. 14 февраля спортсмены выложили фотографии из одного и того же заведения.

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).