Экс-посол Великобритании указал на ошибку Запада в отношениях с Москвой

Британский дипломат Брентон: Запад совершил ошибку, прервав связи с Россией

Западные лидеры совершили ошибку, прервав связи с Россией, считает экс-посол Великобритании в Москве Энтони Брентон. Слова британского дипломата цитирует ТАСС.

Брентон указал, что решение Запада прекратить связи с Москвой привело к тому, что любой прогресс в отношениях стал затруднительным. Ситуацию, по его мнению, изменил приход к власти в Соединенных Штатах Америки (США) Дональда Трампа.

Дипломат добавил, что в случае достижения мира на Украине отношения между Россией и Западом могут улучшиться до уровня, существовавшего после окончания холодной войны. При этом он считает, что произойти это может довольно быстро. По его мнению, чтобы достигнуть такого результата, сторонам придется преодолеть недоверие друг к другу и многое восстановить, но он не видит причин, которые помешали бы это сделать.

Ранее телеканал NBC News выразил опасения, что перемены в американской политике при администрации президента США Дональда Трампа могут привести к расширению влияния России и КНР.