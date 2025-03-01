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13:26, 1 марта 2025Мир

Глава МИД Венгрии оценил слова Трампа на встрече с Зеленским

Глава МИД Венгрии Сийярто: Позиция Трампа стала лучшим моментом за три года
Мария Черкасова
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал слова президента США Дональда Трампа на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским самым великолепным моментом последних трех лет. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он также выразил надежду на то, что Трамп успешно проведет переговоры с Россией. Только «американо-российское соглашение может вернуть мир в нашу любимую Центральную Европу», добавил Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии также сообщил, что после разговора Трампа с Зеленским в Белом доме стало ясно, кто «хочет мира, а кто хочет войны», а также понятно, кто «стоит на почве здравого смысла», а кто желает продолжения конфликта любой ценой.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп после общения с украинским лидером Владимиром Зеленским поручил сотрудникам аппарата нацбезопасности изучить, могут ли Соединенные Штаты временно или полностью остановить текущие поставки оружия Украине.

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