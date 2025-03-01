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07:03, 1 марта 2025Из жизни

Илон Маск стал отцом в четырнадцатый раз

Топ-менеджер Neuralink Зилис заявила, что родила от Маска четвертого ребенка
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Топ-менеджер компании Neuralink Шивон Зилис сообщила, что родила четвертого ребенка от американского бизнесмена Илона Маска. Она объявила об этом на своей странице в соцсети X.

«Обсудила это с Илоном, и в свете дня рождения прекрасной Аркадии мы подумали, что стоит также просто прямо рассказать о нашем чудесном и невероятном сыне Селдоне Ликурге», — отметила она. Таким образом, миллиардер стал отцом в четырнадцатый раз, пишет The Independent.

Ранее бывшая подруга Маска певица Граймс обратилась к предпринимателю с призывом срочно помочь их общему ребенку. В четверг, 20 февраля, Маск присутствовал на конференции консерваторов в Вашингтоне. Непосредственно перед мероприятием певица обратилась к нему в социальной сети Х с просьбой отреагировать на «медицинский кризис ребенка».

До этого американская консервативная активистка Эшли Сент-Клер заявила, что отцом ее новорожденного сына стал Илон Маск. Чтобы никто не узнал о беременности, он почти на целый год запер ее в нью-йоркской квартире, а сам тем временем гулял с другой женщиной, рассказала она

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