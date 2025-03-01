Матч Лиги чемпионов хотели перенести из-за угрозы жизни Роналду

«Аль-Наср» хотел перенести матч Лиги чемпионов из-за угрозы жизни Роналду

Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» хотел перенести матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов против иранского «Эстегляля» из Тегерана в другой город из-за угрозы жизни нападающего команды Криштиану Роналду Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Аль-Наср» обратился с подобной просьбой к Азиатской конфедерации футбола, так как последний матч в Тегеране, который прошел 3 сентября 2024 года, закончился скандалом. Тогда иранские сотрудники правоохранительных органов разгоняли сотни фанатов, которые хотели попасть в отель, где остановился Роналду.

Азиатская конфедерация футбола отклонила просьбу «Аль-Насра». Матч пройдет 3 марта на стадионе «Азади». Об участии Роналду во встрече будет объявлено позднее.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.