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15:16, 1 марта 2025Россия

Медведев объявил о требовании России к переговорщикам по Украине

Медведев: Говорить можно с нормальными людьми, а не с дрессированными животными
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россия всегда была готова к переговорам, но рассчитывает на встречные шаги, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В интервью РИА Новости он объявил о требовании к будущим переговорщикам по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

По мнению Медведева, на Украине нет нормальных собеседников для ведения мирных переговоров. «Говорить можно только с людьми, которые готовы к общению, а не с дрессированными животными, работающими за ласку и корм хозяина», — заявил зампред Совбеза.

Медведев добавил, что переговоры о заключении мира должны вестись с учетом реальной ситуации на земле и соответствовать Конституции России.

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал встречу президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его мнению, главе Украины впервые сказали правду о том, что он играет с третьей мировой войной.

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