Медведев объявил о требовании России к переговорщикам по Украине

Россия всегда была готова к переговорам, но рассчитывает на встречные шаги, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В интервью РИА Новости он объявил о требовании к будущим переговорщикам по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
По мнению Медведева, на Украине нет нормальных собеседников для ведения мирных переговоров. «Говорить можно только с людьми, которые готовы к общению, а не с дрессированными животными, работающими за ласку и корм хозяина», — заявил зампред Совбеза.
Медведев добавил, что переговоры о заключении мира должны вестись с учетом реальной ситуации на земле и соответствовать Конституции России.
Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал встречу президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его мнению, главе Украины впервые сказали правду о том, что он играет с третьей мировой войной.