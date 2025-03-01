Медведев объявил о требовании России к переговорщикам по Украине

Медведев: Говорить можно с нормальными людьми, а не с дрессированными животными

Россия всегда была готова к переговорам, но рассчитывает на встречные шаги, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В интервью РИА Новости он объявил о требовании к будущим переговорщикам по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

По мнению Медведева, на Украине нет нормальных собеседников для ведения мирных переговоров. «Говорить можно только с людьми, которые готовы к общению, а не с дрессированными животными, работающими за ласку и корм хозяина», — заявил зампред Совбеза.

Медведев добавил, что переговоры о заключении мира должны вестись с учетом реальной ситуации на земле и соответствовать Конституции России.

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал встречу президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его мнению, главе Украины впервые сказали правду о том, что он играет с третьей мировой войной.