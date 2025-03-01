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20:11, 1 марта 2025Спорт

Плющенко отреагировал на провальное выступление сына на всероссийских соревнованиях

Плющенко о провале сына на всероссийском турнире: Мы знаем свое место
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на провальное выступление сына Александра Плющенко на всероссийских соревнованиях «Мемориал Станислава Жука», прошедших в Йошкар‑Оле. Его слова приводит Sport24.

Тренер отметил, что они не рассчитывали на соревнованиях на многое. «Мы знаем на сегодняшний день свое место, и он это прекрасно понимает», — заявил Плющенко.

Бывший спортсмен добавил, что его больше всего обрадовало то, что Александр не расстроился. «Я очень рад, что он вернулся после соревнований и начал действительно работать больше», — отметил Плющенко.

12-летний Плющенко, выступающий в одиночном катании среди мальчиков, на «Мемориале Станислава Жука» стал 18-м из 23 участников. Он проиграл победителю Добромиру Воронову более 93 баллов.

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