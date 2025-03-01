Президент Финляндии назвал единственного победителя переговоров Трампа и Зеленского

Стубб назвал Путина единственным победителем переговоров Трампа и Зеленского

Президент России Владимир Путин стал единственным победителем переговоров между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским. Таковым его назвал президент Финляндии Александер Стубб, сообщает Yle.

Лидер зарубежного государства признался, что его шокировал срыв встречи в Вашингтоне. «Это была дипломатическая неудача, в которой фактически оказался только один победитель, и он даже не присутствовал на переговорах», — выразил свое мнение Стубб, подразумевая Путина. Он отметил, что прежде не видел, чтобы главы государств вели себя на публике так, как это делали Зеленский и Трамп, и добавил, что срыв переговоров в Белом доме является «печальным и историческим событием».

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом состоялась в Вашингтоне накануне. Общение политиков выдалось напряженным: лидеры обеих стран разговаривали на повышенных тонах, а Трамп высказал Зеленскому много претензий. В результате президент Украины досрочно покинул Белый дом, не подписав соглашения о полезных ископаемых.