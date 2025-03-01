Шольц и Мерц обсудили последствия перепалки Зеленского и Трампа

SZ: Шольц и Мерц обсудили скандал в Белом доме

Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц созвонился с лидером одержавшего победу на выборах в бундестаг политического блока Фридрихом Мерцем, чтобы обсудить перепалку между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

По данным издания, Шольц позвонил вечером своему предполагаемому преемнику Фридриху Мерцу, чтобы обсудить скандал в Белом доме и его последствия. Как отмечается, еще днем в кабинете правительства полагали, что дополнительной координации между политиками по украинскому вопросу не потребуется. «Теперь драматическая ситуация все изменила, Мерц должен быть вовлечен сильнее, чем это обычно бывает», — пишет SZ.

Ранее Мерц, наиболее вероятный претендент на пост канцлера Германии, заявил, что намерен поддерживать обороноспособность Украины. Однако подчеркнул, что вопрос об отправке немецкой армии на Украину не стоит.