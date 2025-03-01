Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:20, 1 марта 2025Мир

Шольц и Мерц обсудили последствия перепалки Зеленского и Трампа

SZ: Шольц и Мерц обсудили скандал в Белом доме
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц созвонился с лидером одержавшего победу на выборах в бундестаг политического блока Фридрихом Мерцем, чтобы обсудить перепалку между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

По данным издания, Шольц позвонил вечером своему предполагаемому преемнику Фридриху Мерцу, чтобы обсудить скандал в Белом доме и его последствия. Как отмечается, еще днем в кабинете правительства полагали, что дополнительной координации между политиками по украинскому вопросу не потребуется. «Теперь драматическая ситуация все изменила, Мерц должен быть вовлечен сильнее, чем это обычно бывает», — пишет SZ.

Ранее Мерц, наиболее вероятный претендент на пост канцлера Германии, заявил, что намерен поддерживать обороноспособность Украины. Однако подчеркнул, что вопрос об отправке немецкой армии на Украину не стоит.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский сделал заявление после перепалки с Трампом

      Украина предложила Франции создавать оружие за деньги России

      В Центробанке заявили о жестком намерении привести инфляцию к четырем процентам

      В Раде рассказали о стоимости уклонения от мобилизации

      Украина вновь попыталась атаковать станцию «Турецкого потока»

      Шольц и Мерц обсудили последствия перепалки Зеленского и Трампа

      Медведев назвал Путина новым лидером свободного мира

      Глава ФИФА ответил на вопрос о просьбе Трампа допустить сборную России на ЧМ

      Президент Финляндии назвал единственного победителя переговоров Трампа и Зеленского

      В США заявили о настрое Зеленского на перепалку с Трампом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше