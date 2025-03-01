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10:27, 1 марта 2025Спорт

UFC привлекут к подготовке агентов ФБР

Директор ФБР Патель захотел привлечь тренеров UFC для подготовки агентов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ceri Breeze / Shutterstock / Fotodom

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель захотел привлечь тренеров из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) для подготовки агентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Патель обсудил свою инициативу с 55 руководителями полевых отделений ФБР 26 февраля. Он заявил, что спортсмены помогут агентам улучшить навыки боевых искусств и самообороны. При этом отмечается, что агенты ФБР назвали идею сюрреалистичной и сумасшедшей.

Президент США Дональд Трамп является поклонником UFC. В июне 2024 года он общался с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обещал тому, что остановит конфликт на Украине в случае победы на выборах.

Сенат США утвердил Пателя на пост директора ФБР 20 февраля.

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