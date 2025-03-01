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07:16, 1 марта 2025Мир

В Германии рассказали об ультиматуме Трампа Зеленскому

Focus: Зеленскому придется пересмотреть свое отношение к конфликту на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому после провала переговоров в Белом доме с американским коллегой Дональдом Трампом придется поменять свое отношение к конфликту с Россией. Об этом пишет немецкий журнал Focus.

В статье отмечается, что Трамп поставил Зеленскому ультиматум, заявив о готовности возобновить диалог с ним, когда он будет готов к мирному урегулированию. Таким образом американский президент дал понять украинскому лидеру, что он должен принять все требования США.

Издание подчеркивает, что теперь Зеленский может только надеяться, что европейским странам удастся повлиять на Трампа, поскольку других вариантов у него нет.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Переговоры политиков закончились скандалом, в связи с чем украинский президент досрочно покинул Белый дом, так и не подписав соглашение по редкоземельным металлам.

При этом Зеленский счел, что его отношения с Трампом еще можно спасти. Он пояснил, что речь идет об «исторических отношениях, которые выше отношений президентов».

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