Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:32, 1 марта 2025Мир

В США сочли скандал в Белом доме ловушкой для Европы

Риттер: Ситуация в Белом доме станет поворотной точкой в отношениях США и Европы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Произошедший в Белом доме инцидент повлияет на отношения США и Европы. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на подкасте Ask the inspector в соцсети X.

По его мнению, этот скандал был ловушкой для европейских стран. «Европа нам больше не нужна. Вы нас не любите, мы вас не любим», — отметил Риттер.

Он добавил, что у США появился новый друг — Россия, которая обладает рядом преимуществ, в том числе армией, способной уничтожить Европу.

Ранее несколько европейских стран выразили поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому после его спора с американским лидером Дональдом Трампом. В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал, что украинцы не останутся одиноки после случившегося, а президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что сейчас Прага находится на стороне Киева «более, чем когда-либо».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский по-русски обматерил первых лиц США и отказался извиняться. После этого Трамп выгнал его из Белого дома

      В Великобритании министр подала в отставку в знак протеста

      В США сочли скандал в Белом доме ловушкой для Европы

      Диетолог назвала топ «продуктов-помощников» для снижения веса

      В Москве женщину приговорили к тюрьме за оскорбления «русней»

      В США заявили о потере Трампом интереса к сделке с Украиной

      Экс-глава МИД Австрии назвала перепалку Зеленского и Трампа началом новой эры

      Нейросеть Маска предсказала судьбу Зеленского

      Ким Чен Ын передал Путину «боевой привет»

      В постах лидеров ЕС в поддержку Зеленского заметили странное сходство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше