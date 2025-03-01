В США заявили о настрое Зеленского на перепалку с Трампом

Глава Минфина США Бессент: Зеленский настраивался на перепалку с Трампом

Украинский президент Владимир Зеленский планировал вступить в перепалку с главой американской администрации Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Таким мнением в эфире телеканала Fox News поделился министр финансов США Скотт Бессент.

Он добавил, что Зеленский не ожидал жесткой ответной реакции на свои слова. Бессент также отметил, что некоторые представители Демократической партии США утверждают, будто Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс подстроили перепалку с Зеленским, чтобы подорвать его позиции. Однако, по мнению Бессента, такого жесткого разговора хотел сам Зеленский. Министр финансов Соединенных Штатов добавил, что шокирован поведением Зеленского на камеру перед всем миром».

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После этого церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.