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13:26, 1 марта 2025Россия

Володин указал на неадекватную реакцию ЕС по итогам встречи Трампа и Зеленского

Володин: Главы стран Евросоюза не осознают ответственности перед гражданами
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что реакция лидеров стран Евросоюза (ЕС) по итогам встречи президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского была неадекватной. Такой вывод он сделал в своем Telegram-канале.

«Анализируя заявления глав государств Франции, Испании, Польши, руководства Германии и Евросоюза по итогам прошедшей встречи Трампа и Зеленского, можно сделать вывод: они не осознают ответственности перед гражданами своих стран и не смотрят в будущее. Их поведение неадекватно. Это — временщики, создающие большие проблемы в первую очередь своим народам и странам. Считающие жителей Украины не более чем расходным материалом», — убежден Володин. При этом он подчеркнул, что разница между ними и президентом России Владимиром Путиным состоит в том, что последний думает о своей стране и гражданах.

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В том же посте Володин также отметил, что главным преимуществом РФ сегодня являются не природные богатства, а лидер страны Владимир Путин.

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом состоялась в Вашингтоне накануне. Общение политиков было напряженным: оба разговаривали на повышенных тонах, а Трамп высказал Зеленскому много претензий. В результате президент Украины досрочно покинул Белый дом, не подписав соглашения о полезных ископаемых.

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