Захарова выразила желание из всех артистов отменить только Зеленского

Захарова заявила о желании отменить из всех артистов только Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос журналистов, каких артистов она бы отменила. Ее слова приводит ТАСС.

Захарова выразила желание из всех артистов отменить только президента Украины Владимира Зеленского, который ранее строил карьеру артиста. «Есть такой артист, которого я бы отменила, — Зеленский», — сказала она на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория».

Ранее Зеленский допустил возвращение в комики после завершения своего президентского срока. «Если я не потеряю то, что было внутри, то кто знает, может быть», — сказал он. Политик добавил, что считает этот вопрос сложным из-за влияния противостояния с Россией на его физическое и психологическое состояние.