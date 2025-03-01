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22:27, 1 марта 2025Культура

Захарова выразила желание из всех артистов отменить только Зеленского

Захарова заявила о желании отменить из всех артистов только Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос журналистов, каких артистов она бы отменила. Ее слова приводит ТАСС.

Захарова выразила желание из всех артистов отменить только президента Украины Владимира Зеленского, который ранее строил карьеру артиста. «Есть такой артист, которого я бы отменила, — Зеленский», — сказала она на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория».

Ранее Зеленский допустил возвращение в комики после завершения своего президентского срока. «Если я не потеряю то, что было внутри, то кто знает, может быть», — сказал он. Политик добавил, что считает этот вопрос сложным из-за влияния противостояния с Россией на его физическое и психологическое состояние.

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