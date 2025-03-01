Зеленский сделал признание после провала на переговорах с Трампом

Зеленский признал, что Украине будет тяжело без поддержки США

Украине будет тяжело без поддержки США, признал украинский президент Владимир Зеленский после провала на переговорах с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Белом доме. Он высказался об этом в интервью на телеканале Fox News.

«Это будет тяжело для нас. Именно поэтому я здесь», — ответил Зеленский на вопрос о том, получится ли у Киева победить без помощи Вашингтона.

При этом он отметил, что считает Европу готовой продолжать финансирование и военную помощь Украине.

Ранее Зеленский высказался о перепалке с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме. По его словам, он не уверен, что «сделал что-то плохое». Помимо этого, украинский президент отказался извиняться перед американским лидером.

