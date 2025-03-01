Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:29, 1 марта 2025Бывший СССР

Зеленский сделал признание после провала на переговорах с Трампом

Зеленский признал, что Украине будет тяжело без поддержки США
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / File Photo / Reuetrs

Украине будет тяжело без поддержки США, признал украинский президент Владимир Зеленский после провала на переговорах с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Белом доме. Он высказался об этом в интервью на телеканале Fox News.

«Это будет тяжело для нас. Именно поэтому я здесь», — ответил Зеленский на вопрос о том, получится ли у Киева победить без помощи Вашингтона.

При этом он отметил, что считает Европу готовой продолжать финансирование и военную помощь Украине.

Ранее Зеленский высказался о перепалке с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме. По его словам, он не уверен, что «сделал что-то плохое». Помимо этого, украинский президент отказался извиняться перед американским лидером.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отказался извиниться перед Трампом

      Сын Трампа высмеял Зеленского

      Зеленский высказался о судьбе сделки по украинским минеральным ресурсам

      Зеленский объяснил свое поведение на встрече с Трампом

      Зеленский оценил шансы спасти отношения с Трампом

      Экс-генпрокурор Скуратов высказался о роли Березовского в убийстве Листьева

      Зеленский ответил на предложение уйти в отставку

      В США попытались уговорить Зеленского отказаться от встречи с Трампом

      В Киеве раздались взрывы

      Зеленский назвал россиян убийцами и врагами Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше