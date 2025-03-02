Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью Сайтиева

Кадыров назвал смерть Сайтиева невосполнимой утратой для России и мира спорта

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи со смертью трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева.

Кадыров назвал смерть Сайтиева невосполнимой утратой для России и мира спорта. «Сайтиев был не просто чемпионом, он был символом мужества, благородства и истинного кавказского духа. Его имя навсегда вписано в историю мировой борьбы золотыми буквами», — отметил глава Чечни. По его словам, в последнее время Сайтиев проходил лечение в одной из московских больниц из-за проблем с сердцем.

О смерти Сайтиева стало известно ранее 2 марта. 11 марта ему должно было исполниться 50 лет. Точная причина смерти на данный момент остается неизвестной.

Сайтиев — чемпион Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 килограммов. Также на его счету по шесть побед на чемпионатах мира и Европы и золото Кубка мира-2008. Он завершил карьеру в 2009 году и позднее начал политическую карьеру.