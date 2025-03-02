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19:22, 2 марта 2025Бывший СССР

Крымский парламентарий рассказал о часе расплаты для Зеленского

Парламентарий Константинов: Для Зеленского наступил час расплаты за преступления
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Tetiana Dzhafarova / Reuters

Для президента Украины Владимира Зеленского наступил час расплаты за совершенные им преступления. Об этом РИА Новости рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Для Зеленского наступил час расплаты за все преступления, за то горе, которое он принес украинцам, поэтому он и мечется туда-сюда через океан, психует и впадает в истерики», — заявил парламентарий.

Константинов заметил, что США начали дистанцироваться от Зеленского, что станет для последнего началом расплаты.

В феврале Константинов утверждал, что Зеленский не сможет удержаться у власти на Украине.

В том же месяце парламентарий заявил, что смена риторики со стороны США подтверждает, что минута славы президента Украины прошла.

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