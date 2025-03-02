Крымский парламентарий рассказал о часе расплаты для Зеленского

Парламентарий Константинов: Для Зеленского наступил час расплаты за преступления

Для президента Украины Владимира Зеленского наступил час расплаты за совершенные им преступления. Об этом РИА Новости рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Для Зеленского наступил час расплаты за все преступления, за то горе, которое он принес украинцам, поэтому он и мечется туда-сюда через океан, психует и впадает в истерики», — заявил парламентарий.

Константинов заметил, что США начали дистанцироваться от Зеленского, что станет для последнего началом расплаты.

В феврале Константинов утверждал, что Зеленский не сможет удержаться у власти на Украине.

В том же месяце парламентарий заявил, что смена риторики со стороны США подтверждает, что минута славы президента Украины прошла.