Кучеров установил рекорд «Тампы» всех времен

Кучеров установил рекорд «Тампы» по количеству сезонов с голевыми передачами

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил рекорд по количеству сезонов подряд с 60 голевыми передачами за сезон в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

В выездном матче против «Вашингтон Кэпиталс» (3:1) отечественный хоккеист отдал 60-ю результативную передачу в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, Кучеров стал первым игроком в истории «Тампы» с тремя подряд сезонами с 60 и более результативными передачами.

Кучеров — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы». Он выступает за «Тампу» с 2013 года.

Во встрече между «Кэпиталс» и «Тампой» отличился другой российский нападающий — Александр Овечкин. Он забросил 884-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере и сократил отставание от рекордсмена по этому показателю Уэйна Гретцки до 10 голов.