Литва анонсировала закупку украинского оружия для ВСУ

Литва закупит у Украины оружие на €20 млн для ВСУ

Литва закупит у Киева оружие на 20 миллионов евро для последующей передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалене, ее слова приводит сайт ведомства.

«Литва продолжит инвестировать в украинскую оборонную промышленность сверх 20 млн евро, уже выделенных на высокотехнологичное вооружение. Однако мы будем очень рады развивать наше сотрудничество и дальше в совместное литовско-украинское производство как в Украине, так и в Литве», — сказала Шакалене.

Она отметила, что украинская оборонная промышленность в перспективе может стать одним из важных глобальных игроков.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что кредит, который Великобритания выдала Киеву на усиление обороноспособности республики, планируется погасить за счет замороженных активов РФ. Уточняется, что сумма займа составляет 3,2 миллиарда долларов.