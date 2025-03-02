Песков ответил на вопрос о переговорах по «Северному потоку-2»

Песков заявил об отсутствии сведений о переговорах по «Северному потоку-2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает информацией о переговорах с США по перезапуску газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил британской газете Financial Times.

По данным источника, бывший гендиректор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, покинувший пост главы компании в конце марта 2023 года, продвигает сделку по перезапуску газопровода при поддержке американских инвесторов.

Ранее американский инвестор Стивен Линч попросил у правительства США лицензию на участие в торгах, если «Северный поток-2» выставят на аукцион. Однако в России усомнились в возможности продажи газопровода частным лицам.