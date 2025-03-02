Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:03, 2 марта 2025Россия

Песков ответил на вопрос о переговорах по «Северному потоку-2»

Песков заявил об отсутствии сведений о переговорах по «Северному потоку-2»
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает информацией о переговорах с США по перезапуску газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил британской газете Financial Times.

По данным источника, бывший гендиректор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, покинувший пост главы компании в конце марта 2023 года, продвигает сделку по перезапуску газопровода при поддержке американских инвесторов.

Ранее американский инвестор Стивен Линч попросил у правительства США лицензию на участие в торгах, если «Северный поток-2» выставят на аукцион. Однако в России усомнились в возможности продажи газопровода частным лицам.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Жареный цыпленок с розмарином и крем-брюле. Зеленский вышел голодным из Белого дома после скандала с Трампом. Кто съел его обед?

      Эрдоган собрался на четвертый срок

      На Ставрополье заочно арестовали трех пособниц исламистов

      Песков ответил на вопрос о переговорах по «Северному потоку-2»

      Россиянка описала привычки мексиканцев фразой «настоящий культурный шок»

      Президент Германии удивился необходимости «защищать Украину от США»

      Плющенко ответил Тутберидзе на критику судейства из-за его ученицы

      Опубликовано первое фото Blue Ghost 1 с Луны

      Российские войска нанесли удар по группировке ВСУ в Херсоне

      Полковник назвал главное преимущество российской техники над западной в межсезонье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше