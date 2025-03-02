Раскрыты планы Путина на следующую неделю

Путин примет участие в заседании коллегии МВД на предстоящей неделе

Раскрыты планы президента России Владимира Путина на предстоящую неделю. В Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина опубликовано видео, в котором говорится, что глава государства планирует принять участие в заседании коллегии Министерства внутренних дел (МВД).

Уточняется, что в списке дел российского лидера также совещание с членами правительства и с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. Кроме того, 8 марта глава государства поздравит россиянок с Международным женским днем.

Днем ранее, 1 марта, Путин позвонил матери командира батальона псковских десантников Марка Евтюхина Лидии Евтюхиной по случаю 25-й годовщины их подвига. Он дал высочайшую оценку подвигу героев России и подчеркнул, что в стране этот подвиг не забудут никогда.