Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:02, 2 марта 2025Россия

Раскрыты планы Путина на следующую неделю

Путин примет участие в заседании коллегии МВД на предстоящей неделе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

Раскрыты планы президента России Владимира Путина на предстоящую неделю. В Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина опубликовано видео, в котором говорится, что глава государства планирует принять участие в заседании коллегии Министерства внутренних дел (МВД).

Уточняется, что в списке дел российского лидера также совещание с членами правительства и с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. Кроме того, 8 марта глава государства поздравит россиянок с Международным женским днем.

Днем ранее, 1 марта, Путин позвонил матери командира батальона псковских десантников Марка Евтюхина Лидии Евтюхиной по случаю 25-й годовщины их подвига. Он дал высочайшую оценку подвигу героев России и подчеркнул, что в стране этот подвиг не забудут никогда.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Жареный цыпленок с розмарином и крем-брюле. Зеленский вышел голодным из Белого дома после скандала с Трампом. Кто съел его обед?

      Стало известно о сроках принятия решения Валиевой по возобновлению карьеры

      Инфекционист рассказал о возможности распространения лихорадки денге в России

      Раскрыты планы Путина на следующую неделю

      В Раде назвали сбор денег на ядерное оружие прямым путем к санкциям

      В Европе призвали создать армию

      В российском городе избитый девятилетний мальчик пытался сбежать от отца и попал на видео

      Природные пожары охватили тысячи гектаров в российском регионе

      Российскую чемпионку по борьбе отстранили на основе базы Родченкова

      Финляндия освободила из-под ареста танкер Eagle S

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше