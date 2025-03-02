Раскрыты подробности дела о гибели 44 россиян от метанола

Фигурант дела об отравлении жителей Урала заявил о продаже спирта алкоголикам

Один из фигурантов дела о гибели 44 россиян от метанола во время слушаний рассказал, что спирт у него покупали люди с алкогольной зависимостью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Осужденный Мамедов рассказал, что работал на Ботаническом рынке, где торговал спиртом. К нему приходили за покупками лица с алкогольной зависимостью. Спирт, который привозил другой фигурант дела — Гурбанов, водой не разбавляли, наливали в бутылки.

Ранее в Свердловской области суд вынес приговор по уголовному делу о массовом отравлении метанолом 44 россиян. Бутлегеры, среди которых шесть мужчин и одна женщина, за производство и сбыт контрафактного напитка получили от 3 до 6,5 года лишения свободы.

Следствие и суд установили, что преступная группировка действовала с 2020 года. Они торговали опасным алкоголем в Екатеринбурге. В сентябре 2021-го в результате употребления спиртного, содержащего метанол свыше нормы, отравились насмерть 44 человека.