Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:36, 2 марта 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности дела о гибели 44 россиян от метанола

Фигурант дела об отравлении жителей Урала заявил о продаже спирта алкоголикам
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Один из фигурантов дела о гибели 44 россиян от метанола во время слушаний рассказал, что спирт у него покупали люди с алкогольной зависимостью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Осужденный Мамедов рассказал, что работал на Ботаническом рынке, где торговал спиртом. К нему приходили за покупками лица с алкогольной зависимостью. Спирт, который привозил другой фигурант дела — Гурбанов, водой не разбавляли, наливали в бутылки.

Материалы по теме:
Десятки людей отравились суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Они слепли, впадали в кому и умирали
Десятки людей отравились суррогатным алкоголем в Оренбургской области.Они слепли, впадали в кому и умирали
8 октября 2021
«Русский человек как пил, так и будет пить» В СССР почти век боролись с пьянством. Как мечта о трезвой жизни развалила Союз?
«Русский человек как пил, так и будет пить»В СССР почти век боролись с пьянством. Как мечта о трезвой жизни развалила Союз?
27 июня 2020

Ранее в Свердловской области суд вынес приговор по уголовному делу о массовом отравлении метанолом 44 россиян. Бутлегеры, среди которых шесть мужчин и одна женщина, за производство и сбыт контрафактного напитка получили от 3 до 6,5 года лишения свободы.

Следствие и суд установили, что преступная группировка действовала с 2020 года. Они торговали опасным алкоголем в Екатеринбурге. В сентябре 2021-го в результате употребления спиртного, содержащего метанол свыше нормы, отравились насмерть 44 человека.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США объяснили слова Трампа о Путине после перепалки с Зеленским

      Раскрыты подробности дела о гибели 44 россиян от метанола

      Военный эксперт назвал срок истощения резервов ВСУ

      В Британии захотели призвать Европу увеличить расходы на оборону

      На Западе раскрыли план Зеленского в Белом доме

      Гунба объявил о своей победе на выборах в Абхазии

      Стармер одним жестом послал сигнал обидевшему Зеленского Трампу

      В США спустя почти 250 лет появился государственный язык

      Бастрыкин назвал число атакованных Украиной регионов России

      В США сообщили о риске «афганского синдрома» для Трампа из-за Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше