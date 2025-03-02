Российский мотогонщик попал под колеса соперника и получил перелом позвоночника

Мотогонщик Кононов упал под колеса соперника и получил перелом позвоночника

Мотогонщик Игорь Кононов получил травму после аварии на четвертом этапе командного чемпионата России 2025 года по мотогонкам на льду. Об этом сообщается в группе FC SPEEDWAY RUSSIA во «ВКонтакте».

В ходе 11 заезда Дмитрий Хомицевич атаковал Кононова на повороте. В результате гонщик упал и попал под колеса Дмитрия Колтакова, а после пролетел несколько метров по льду. Спортсмена увезла машина скорой помощи.

Врачи диагностировали у Кононова перелом крестца и позвонка. «Неврология сохранена, чувствительность в ногах есть. При необходимости Игоря переведут в республиканскую больницу», — отмечается в сообщении.

Заключительный этап чемпионата страны проходил в Уфе. Команда, за которую выступает Кононов, по итогам четырех этапов заняла третье место.