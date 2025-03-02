Туроператоры рассказали о заболевших лихорадкой денге

АТОР: Туроператоры от отдыхающих на Бали не получали обращений о денге

Туристические операторы и страховые компании не получали от туристов на Бали сообщений, касающихся наличия у отдыхающих симптомов лихорадки денге. Об этом ТАСС рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По данным на 2 марта, туроператоры, работающие с Индонезией, а также страховые компании не получали обращений от туристов на Бали о симптомах заболевания вирусом денге», — заявили в организации.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что десятки российских туристов заболели во время отдыха на Бали опасной для жизни лихорадкой денге, которую переносят комары.

Как радиостанции «Говорит Москва» рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Московского медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров, о возможности распространения лихорадки денге в России можно не беспокоиться.