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16:00, 2 марта 2025Путешествия

Туроператоры рассказали о заболевших лихорадкой денге

АТОР: Туроператоры от отдыхающих на Бали не получали обращений о денге
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Johannes P. Christo / Reuters

Туристические операторы и страховые компании не получали от туристов на Бали сообщений, касающихся наличия у отдыхающих симптомов лихорадки денге. Об этом ТАСС рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По данным на 2 марта, туроператоры, работающие с Индонезией, а также страховые компании не получали обращений от туристов на Бали о симптомах заболевания вирусом денге», — заявили в организации.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что десятки российских туристов заболели во время отдыха на Бали опасной для жизни лихорадкой денге, которую переносят комары.

Как радиостанции «Говорит Москва» рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Московского медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров, о возможности распространения лихорадки денге в России можно не беспокоиться.

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