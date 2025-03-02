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22:26, 2 марта 2025Мир

Туск рассказал о реакции лидеров стран Евросоюза на ссору Трампа и Зеленского

Туск: после ссоры Трампа и Зеленского лидеры ЕС настаивают на единстве
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / AP

После перепалки президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме лидеры Евросоюза и НАТО, присутствовавшие на саммите в Лондоне 2 марта, настаивали на необходимости единства. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет The Guardian.

Европейские политики описывали свои впечатления от ссоры в Вашингтоне в мрачных тонах, указал он на реакции лидеров государств ЕС. Туск добавил, что на встрече обсуждались гарантии безопасности для Украины.

По мнению Туска, у всех сейчас есть ощущение хаоса. «Иногда вызывает эмоции, как мы видели в том непристойном зрелище в Вашингтоне несколько дней назад, которого мы все предпочли бы избежать», — подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский проявил неуважение к США и не готов к заключению мира.

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