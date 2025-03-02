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13:25, 2 марта 2025Мир

В Финляндии призвали ВСУ сместить Зеленского

Малинен: ВСУ должны вмешаться, если Зеленский не уйдет в отставку
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Peter Nicholls - WPA Pool / Getty Images

В Финляндии профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, кадры перепалки Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете свидетельствуют о том, что украинский лидер «не в своем уме». Он добавил, что Зеленский должен уйти в отставку, а если он этого не сделает, то руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) должно будет вмешаться. Профессор заключил, что это необходимо, чтобы остановить разрушение государства.

Ранее американский сенатор Тед Круз заявил, что Зеленскому нужно было договориться с Трампом о выгодном для Украины мире, однако он устроил перепалку. Он назвал встречу Зеленского с Трампом в Белом доме худшей в истории.

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