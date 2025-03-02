В Норвегии заявили о занимающем позицию проигравшего Большунове

Журналист Сальтведт: Лыжник Большунов далек от того, чтобы бросить вызов Клебо

Журналист и комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил, что российский лыжник Александр Большунов занимает позицию проигравшего. Его слова приводит РИА Новости.

Сальтведт посчитал, что отечественный спортсмен на данный момент слишком далек от того, чтобы бросить вызов норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо. «Большунов, вероятно, тоже это понимает и предпочитает тратить свое время на подготовку к будущему», — подчеркнул он.

Ранее Большунов рассказал о влиянии отстранения от международных турниров. Спортсмен заявил, что его уровень упал, так как он потерял возможность соревноваться с лучшими лыжниками.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.