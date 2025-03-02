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11:07, 2 марта 2025Спорт

Журова оценила идею Зеленского принести на встречу с Трампом чемпионский пояс Усика

Журова назвала идею Зеленского принести на встречу с Трампом пояс Усика странной
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила идею президента Украины Владимира Зеленского принести на встречу с президентом США Дональдом Трампом пояс абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова назвала решение странным. «Надо договариваться, а не демонстрировать какую-то силу. Трампу не нужны такие шоу», — заявила она.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. В качестве подарка украинский политик привез Трампу чемпионский пояс Усика. Во время визита пояс находился рядом с украинской делегацией.

Позже Усик заявил, что все чемпионские пояса находятся у него дома. Он объяснил, что Зеленский подарил Трампу специальный пояс. «Я знаю, что это за пояс, я просто никому ничего не могу сказать», — добавил Усик.

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