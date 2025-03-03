Задержан один из самых разыскиваемых США преступников. Кто он такой и как ему удавалось скрываться 42 года?

Один из самых разыскиваемых преступников Кэмпбелл прожил 40 лет под чужим именем

В конце февраля и первые дни марта на сайтах американских газет начали появляться сообщения о задержании 76-летнего Стивена Крейга Кэмпбелла. Во всех текстах обязательно упоминалось, что пожилой мужчина входил в список самых разыскиваемых преступников США. Однако широкой публике о нем известно не так много. С 1983 года он находился в бегах после того, как устроил взрыв в доме любовника жены. «Лента.ру» рассказывает, как ловили одного из самых ловких злоумышленников Америки.

Кэмпбелла арестовали в глуши штата Нью-Мексико

Сообщение о том, что Стивена Крейга Кэмпбелла наконец арестовали, пришло из поселка Уид в Нью-Мексико. На самом деле это место даже поселком назвать нельзя. Его центр — несколько ветхих строений с церковью и почтой, расположенных вдоль единственной дороги, а 67 местных обитателей живут в разбросанных по горной местности небольших домах. Ближайший крупный город — легендарная «бандитская столица» Дикого Запада Эль-Пасо в Техасе на границе с Мексикой. Да и до нее ехать больше 200 километров.

Правда, рядом расположен Национальный заповедник Линкольн, но лучшего места для беглого преступника все равно не найти — редкие туристы в Уиде вряд ли знали историю Кэмпбелла. Да и он не просто так прятался от полиции. Более 40 лет беглец жил под именем Уолтера Ли Коффмана, ловко избегал опознания и даже получал социальные выплаты от правительства.

76-летний Кэмпбелл не собирался сдаваться до конца: прибывших арестовывать его полицейских он встретил в камуфляже и с оружием в руках. Взять старика оказалось непросто.

Когда приехали сотрудники, Кэмпбелл встретил их с мощной винтовкой в руках, заняв укрытую позицию на возвышении. Сначала он отказался сдаваться, из-за чего в ход пошли светошумовые гранаты. После многочисленных приказов сложить оружие и маневров он наконец выбрался из своего укрытия и сдался без единого выстрела пресс-релиз офиса шерифа округа Суитуотер, штат Вайоминг

Позже выяснилось, что оружие Кэмпбелла было полностью готово к бою. Более того, он зарядил его особо мощными боеприпасами, которые насквозь продырявили бы легкие бронежилеты полицейских. Но обошлось.

Город Рок-Спрингс, штат Вайоминг Фото: Milonica / Wikimedia Commons

Кэмпбелла разыскивали за покушение на жену

Кэмпбелл не был профессиональным уголовником, хотя некоторые странные наклонности, как выяснилось позже, у него были. Его судьба складывалась вполне благополучно до того самого 1982 года. Он родился в 1948 году в Стоктоне, Калифорния, выучился на инженера-электрика в Университете Арканзаса, а потом перебрался в город Рок-Спрингс, штат Вайоминг, где занимался ремонтом электроники.

Кэмпбелл женился и жил обычной жизнью вполне успешного человека. Причиной последовавших драматических событий стал любовный треугольник. В 1982 году он разошелся с женой (ее имя следствие пока не раскрывает). Женщина ушла от него к другому, хотя развод еще не был оформлен. Этого Кэмпбелл перенести не смог и замыслил план страшной мести.

Используя свои познания в электронике, Кэмпбелл собрал бомбу-ловушку и спрятал ее в ящике для инструментов во дворе дома нового бойфренда жены. Когда она открыла ящик, тот взлетел на воздух. Несчастная лишилась пальца на руке и получила другие тяжелые травмы, но выжила. Кроме того, дом и соседняя постройка загорелись

Кэмпбелла арестовали сразу. Особых сомнений в том, кто устроил покушение на женщину, у полиции не было. Однако в 1983-м ревнивого американца выпустили на свободу под залог. Он должен был появиться на следующем судебном заседании, но не пришел. Вскоре выяснилось, что он сбежал. С тех пор Кэмпбелла разыскивали.

В полицейской ориентировке было сказано, что преступник очень опасен, умеет работать со взрывчаткой и обладает навыками выживания в дикой природе. Местами, где он мог скрываться, называли восточные и юго-восточные штаты США. На протяжении 40 лет это были единственные сведения о нем.

Плакат с фотографией Кэмпбелла висит в нашем офисе с тех пор, как я пришел на службу 20 лет назад. Я работал над сотнями дел беглых преступников, помогал выслеживать и ловить их. Но только не Кэмпбелла. Все следы оказывались ложными, никакие методы не работали. Теперь я понимаю, почему Джейсон Мауэр представитель офиса шерифа округа Суитвотер

Права на имя Уолтера Ли Коффмана, выданные Кэмпбеллу в 1990-х Фото: U.S. Attorney's Office, District of New Mexico

Кэмпбелл скрывался под именем погибшего однокурсника

Разумеется, беглеца, способного из подручных средств соорудить бомбу-ловушку, быстро внесли в список самых разыскиваемых преступников США. Его искала Служба маршалов, ФБР и полицейские управления всех южных штатов.

Оказалось, что Кэмпбелл не очень-то прятался. Уже в следующем, 1984-м, году он без проблем получил новый паспорт и другие документы, однако выдал себя за однокурсника — Уолтера Ли Коффмана. Они вместе изучали электронику в Университете Арканзаса.

Коффман трагически погиб в 1975 году. 22-летний молодой человек возвращался на автомобиле от невесты и попал в аварию. Спасти студента медикам не удалось

Кэмпбелл назвался Коффманом и ему выдали новый паспорт и водительские права. Судя по всему, в университете они приятельствовали, потому что преступник точно знал дату рождения однокурсника и другую личную информацию.

Где Кэмпбелл жил до 2003 года, пока точно неизвестно, хотя в 1995-м он обновлял карточку социального страхования по правам, выданным в городе Маскоги, штат Оклахома. Скорее всего, какое-то время он обитал там. 22 года назад беглец объявился в богом забытом Уиде, купил 18 гектаров земли в лесной местности и поселился недалеко от национального парка.

Подозрения по поводу личности Кэмпбелла появились только в 2019 году

До 2019 года Кэмпбелл не знал никаких проблем, живя под личиной Коффмана. Он несколько раз получал новые документы; судя по всему, ездил по стране, покупал и продавал недвижимость.

Однако пять лет назад его двойная жизнь начала рушиться благодаря внимательным сотрудникам паспортного стола в Нью-Мексико.

После того как Кэмпбеллу обновили права на имя Коффмана, агенты отдела по борьбе с мошенничеством Национального паспортного центра обнаружили смерть последнего и предполагаемое мошенничество с использованием его документов, тянувшееся десятилетиями заявление офиса окружного прокурора

Водительские права, после выдачи которых началось расследование против Кэмпбелла Фото: U.S. Attorney's Office, District of New Mexico

Помимо прочего, Кэмпбелл успел получить 140 тысяч долларов социальных выплат на имя однокурсника. Расследование возможного мошенничества заняло еще пять лет и закончилось визитом полицейского спецназа на землю Кэмпбелла, купленную на имя Коффмана.

Суд постановил, что, несмотря на почтенный возраст, 76-летний преступник все еще опасен и может скрыться. В данный момент Кэмпбелл дожидается суда по делу о покушении на жену. Кроме того, ему придется отвечать и за многолетнее мошенничество с именем Коффмана. Виновным в покушении преступник себя не признал.

В США был еще один преступник, который скрывался похожим образом

Одна из самых интересных историй о двойной жизни в США завершилась в ноябре 2021 года. В 1969 году 20-летний Теодор Джон Конрад украл из отделения банка Society National Bank в Кливленде, штат Огайо, 215 тысяч долларов (примерно 1,8 миллиона долларов по современному курсу) и исчез.

Найти его так и не смоли. Только в ноябре 2021 года Служба маршалов США выяснила наконец, что он 50 лет скрывался под именем Томаса Рэндела в Бостоне, штат Массачусетс. Мужчина обзавелся семьей, но родные ничего не знали о его прошлом. Его отказы ездить за границу они считали «особым проявлением патриотизма». На самом деле его бы просто не выпустили из страны без паспорта.

Водительские права Теодора Джона Конрада, выданные на имя Томаса Рэндела Фото: U.S. Marshals Service

Смертельно заболев, он признался жене и дочери, что вел двойную жизнь. Арестовать его не успели. Как рассказывала позже дочь Конрада, в 1960-1970-х годах получить новые документы в США было проще простого.

В 1969 году это было очень легко. Нужно было просто прийти и сказать: “Эй, мне нужна карта страхования” — и тебе ее выдавали Эшли Рэндал дочь Теодора Джона Конрада

Похоже, Кэмпбелл долгие годы пользовался теми же лазейками в законодательстве. В отличие от Рэндала-Конрада, у него был паспорт, и теоретически он мог выехать за границу, однако не сделал этого. Вероятно, опасался проверок на границе. А может быть, просто не считал нужным бежать из страны. Впрочем, к встрече с незваными гостями беглец готовился основательно. Полицейские обнаружили в его доме 57 единиц огнестрельного оружия и огромное количество боеприпасов.

Остается только порадоваться за полицейских Нью-Мексико, что пожилой преступник не пустил этот арсенал в ход. Как бы то ни было, поимка Кэмпбелла, который 42 года прожил под личиной университетского приятеля, стала одной из самых ярких криминальных историй в США начала года.