Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:49, 3 марта 2025Экономика

«Газпром» предупредил Европу о грядущих проблемах с газом

«Газпром»: К началу следующей зимы Европа подойдет с пустыми хранилищами газа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

К началу следующей зимы страны Европы подойдут с опустевшими подземными хранилищами газа (ПХГ) из-за быстрого расхода данного топлива. С таким предупреждением выступила компания «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Утверждается, что к 28 февраля в европейских ПХГ было 39,2 миллиарда кубометров газа, что на 24,3 миллиарда меньше, чем в прошлом году. Сокращение составило 38,5 процента. На 36 процентов по сравнению с зимой 2024 года вырос и средний темп отбора газа из накопленных запасов.

Отмечается, что подготовленные к этой зиме запасы были выработаны еще в январе, а пополнение запасов предстоящим летом осложнится из-за сокращения источников поставок. «Таким образом, к началу сезона закачки Европа подойдет с заметно опустевшими хранилищами», — заключил «Газпром».

Ранее президент США Дональд Трамп уличил Европу в двуличной политике по отношению к Украине. «Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о планах смягчения санкций против России

      В России указали на план Европы разменять жизни украинцев на время

      Стало известно об атаке «Гераней» на подстанции в Одессе

      «Газпром» предупредил Европу о грядущих проблемах с газом

      Вдова Сайтиева высказалась об обстоятельствах смерти борца

      Трамп предупредил противников мира на Украине

      В Одессе произошли две серии взрывов

      Трамп назвал желающих мирного соглашения по Украине

      Трамп выдвинул Зеленскому требование

      Трамп высказался о сделке по ресурсам с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше