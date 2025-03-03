«Газпром» предупредил Европу о грядущих проблемах с газом

«Газпром»: К началу следующей зимы Европа подойдет с пустыми хранилищами газа

К началу следующей зимы страны Европы подойдут с опустевшими подземными хранилищами газа (ПХГ) из-за быстрого расхода данного топлива. С таким предупреждением выступила компания «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Утверждается, что к 28 февраля в европейских ПХГ было 39,2 миллиарда кубометров газа, что на 24,3 миллиарда меньше, чем в прошлом году. Сокращение составило 38,5 процента. На 36 процентов по сравнению с зимой 2024 года вырос и средний темп отбора газа из накопленных запасов.

Отмечается, что подготовленные к этой зиме запасы были выработаны еще в январе, а пополнение запасов предстоящим летом осложнится из-за сокращения источников поставок. «Таким образом, к началу сезона закачки Европа подойдет с заметно опустевшими хранилищами», — заключил «Газпром».

Ранее президент США Дональд Трамп уличил Европу в двуличной политике по отношению к Украине. «Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины», — сказал он.