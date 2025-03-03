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21:42, 3 марта 2025Мир

Трамп уличил Европу в трате денег на Россию вместо Украины

Трамп: Европа потратила больше денег на газ и нефть из РФ, чем на защиту Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jorge Silva / Reuters

Президент США Дональд Трамп уличил Европу в двуличной политике по отношению к Украине. Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.

«Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины», — написал он.

С начала 2021-го по конец 2024 года суммарные объемы поставок трубопроводного газа из России в Евросоюз (ЕС) сократились на 61 процент. При этом стоимость закупок российского трубопроводного газа для стран Евросоюза за вышеуказанный период снизилась только на 9 процентов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании быстрого соглашения по Украине. Он напомнил, что Европа направила на помощь стране 138 миллиардов долларов.

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