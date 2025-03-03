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12:29, 3 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

Идею о маткапитале в миллион рублей за третьего ребенка оценили

В РФ 47 % родителей заявили о связи маткапитала с решением о рождении ребенка
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Почти каждый второй родитель в России готов к пополнению в семье в ближайшие годы, следует из исследования Level Group (есть в распоряжении «Ленты.ру»). При этом увеличение размера маткапитала 47 процентов опрошенных назвали важным пунктом, влияющим на окончательное решение о рождении ребенка.

В опросе принимали участие россияне, уже имеющие детей. Каждый пятый родитель (21 процент респондентов) заявил, что считает финансовую поддержку от государства обязательным условием для рождения еще одного ребенка.

Для семьи с двумя и более детьми опрошенные назвали идеальным вариантом квартиру площадью от 100 до 150 квадратных метров. За такой вариант проголосовали 72 процента респондентов.

Опрос проводился в ответ на инициативу Общественной палаты (ОП), предложившей повысить маткапитал за рождение третьего ребенка или последующих детей с 450 тысяч до 1 миллиона рублей. В 98 процентах случаев покупатели используют маткапитал в сделках с ипотекой, поделился внутренними данными компании руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин. По его словам, в 2024 году ипотеку с маткапиталом чаще всего оформляли на максимально длительный срок — 30 лет и 2 месяца.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы внесут на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект об оплате медпомощи ребенку за счет маткапитала. Сейчас такая возможность в российских регионах отсутствует, хотя получить услуги, оказываемые при неотложной помощи, в платном учреждении быстрее и реальнее, указали они.

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