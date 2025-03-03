Имущество признанной в уходе от уплаты налогов Блиновской конфисковано в счет государства

Суд постановил конфисковать имущество осужденной за уход от налогов Блиновской

Суд принял решение о конфискации имущества осужденной по делу об уходе от уплаты налогов на 1,4 миллиарда рублей Елены Блиновской. Об этом в понедельник, 3 марта, в своем Telegram-канале сообщает столичная прокуратура.

По решению суда, ранее на имущество принадлежащее осужденной Блиновской и ее супругу Алексею в ходе предварительного расследования был наложен арест, после приговора оно конфисковано в доход государства. В ходе судебного разбирательства обвинение требовало конфисковать свыше 50 земельных участков, машиноместа, здания, ряд помещений, а также элитный автомобили «Бентли Континенталь» и «Ламборгини Урус».

В понедельник, 3 марта, Савеловский районный суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы блогершу Елену Блиновскую, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов и ряде других преступлений. Суд также назначил дополнительное наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей.