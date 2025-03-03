Суд назначил миллионный штраф «королеве марафонов»

Суд назначил штраф в 1 млн рублей блогеру Блиновской

Начало событий в новости Раскрыто наказание для виновной в неуплате налогов Блиновской

Савеловский районный суд Москвы назначил блогеру Елене Блиновской дополнительное наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Также по приговору суда она лишена права заниматься коммерческой деятельностью сроком на 4 года.

Блиновской назначено лишение свободы сроком на пять лет в колонии общего режима. Ее признали виновной по трем уголовным статьям — 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере») УК РФ.

«Королеву марафонов» задержали 27 апреля 2023 года недалеко от Смоленска. Блогерша планировала пересечь границу России и Белоруссии на арендованном Maybach, чтобы утренним рейсом вылететь в другую страну. Вскоре женщине предъявили обвинение. Ее саму отправили сначала под домашний арест, а затем и под стражу.

Прокурор просила приговорить Блиновскую к шести годам лишения свободы.