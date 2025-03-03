Кандидат в президенты МОК призвал украинцев согласиться на допуск россиян до турниров

Кандидат в президенты МОК Ватанабэ призвал украинцев принять допуск россиян

Глава Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ рассказал, что обращался к украинцам с призывом согласиться на допуск российских спортсменов до турниров в нейтральном статусе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Но они даже сейчас не могут это принять. Однако я продолжаю с ними общаться. Спорт может помочь миру», — заявил функционер. Он добавил, что понимает позицию украинцев.

Ранее Ватанабэ заявил о планах посетить Москву. Японец отметил, что хочет пообщаться с российским гимнастами.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Представители страны отказались подавать заявки для участия в квалификационных турнирах и пропустили Олимпиаду-2024 в Париже.